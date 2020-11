Economia Sine Estadual oferta 200 vagas para mão de obra da construção da nova ponte de Porto Nacional São vagas para 13 funções e os interessados podem levar o currículo a partir desta terça-feira, 10

O Sistema Nacional de Emprego intermedia 200 vagas de emprego em 13 funções para a construção da nova ponte no rio Tocantins em Porto Nacional. As vagas são ofertadas após a liberação dos recursos na ordem de R$ 149 milhões para as obras e os interessados devem comparecer a sede do Sine Tocantins em Porto Nacional com o currículo a partir desta terça-feira, 10, no horário d...