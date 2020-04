Economia Sindiposto aponta queda no preço da gasolina e pede redução do ICMS cobrado no Tocantins Entidade pediu reunião para discutir pauta de imposto cobrado atualmente sobre R$ 4,66 o litro de gasolina que já tem venda em bombas a R$ 4,09

Revendedores de combustíveis no Tocantins querem que o governo do Estado discuta a pauta do ICMS no preço da gasolina. O sindicato da categoria aponta que a queda do preço das refinarias chegou às bombas, mas o governo estadual não baixou a pauta do imposto cobrado sobre o litro do combustível e se isso ocorresse haveria mais economia para o consumidor. Presidente do Sindicato dos Reve...