A central de vagas de emprego do Sindibares Goiânia, que atende bares, restaurantes, casas de festas e buffet na capital, está divulgando 60 oportunidades de trabalho. Em algumas vagas não é preciso experiência.

De acordo com o Sindibares, muitos desses estabelecimentos fizeram demissões no início da pandemia e agora com a reabertura estão contratando novamente.

Vagas

10 Cozinheiro

7 Churrasqueiro

10 Auxiliar de Cozinha

3 Confeiteiro

2 Petisqueiro

5 Caixa

8 Garçom

6 Auxiliar de Garçom

6 Atendente

5 Auxiliar de serviços gerais

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas@mmeconsultoria.com No campo assunto escrever o cargo ao qual é candidato. No texto escrever a pretensão salarial, objetivo, profissional e informações de disponibilidade de horário.