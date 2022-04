Economia Setor sucroenergético no Tocantins tem incremento na área, chegando a 27,2 mil hectares De acordo com a Conab, rendimento médio estimado para a cultura da cana de açúcar no estado, acabou sendo favorecido pelas boas condições climáticas na maior parte do ciclo

A produção de cana-de-açúcar na safra 2021/22 no país, registra um total de 585,2 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 10,6%. Em relação ao Tocantins, a temporada para o setor sucroenergético foi considerada boa no período supracitado. De acordo com o 4º e último Levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), é possível verificar u...