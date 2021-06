Aguardada por quase três décadas, a renegociação de dívidas bancárias decorrentes de empréstimos dos fundos constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) finalmente virou regra com a sanção da Lei 14.166/21 de 10 de junho, desse ano, mas ainda não saiu do papel no Tocantins.

O setor industrial comemorou a lei, por se tratar de um tipo de medida que antes só atendia o segmento do agronegócio. A nova lei contempla a Indústria, comércio e serviços com descontos que podem chegar a 90% do débito. A renegociação atende primordialmente pequenos devedores. Cerca de 87% das dívidas passíveis de enquadramento somam até R$ 20 mil e quase 98%, até R$ 100 mil. Porém, a falta de aplicação prática da lei, por meio de sua regulamentação ainda é um entrave.

Essa é a avaliação do advogado Adriano Leite, que acompanha o trâmite legislativo da matéria que resultou na edição da Medida Provisória nº 1.016/2020, de iniciativa da Presidência da República, depois convertida na lei.

Leite considera que o processo de renegociação extraordinária “promove um cenário real de possibilidade de pagamento dessas dívidas”, mas falta regulamentação e aplicação prática.

“Entendo que com a edição da nova legislação, é necessário que a mesma seja regulamentada. Enquanto o regulamento, ou o modo operacional de como se processará a renegociação extraordinária, não for editado, no meu entendimento, os bancos administradores deveriam suspender as ações e cobranças”, pontua.

A referência é feita a um dos dispositivos da nova lei que prevê a suspensão imediata dos processos em execução judicial, logo após o protocolo do pedido de renegociação no banco pelo devedor. “O encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas para as quais foi solicitada a renegociação ficam suspensos a partir do protocolo do pedido de renegociação até o término da análise do pedido pelo banco administrador”, prega a norma.

“A lei prevê a suspensão dos atos de cobrança, de execução e dos prazos prescricionais deve mediante simples protocolo de pedido de renegociação extraordinária pelo devedor junto à instituição bancária administradora do respectivo Fundo Constitucional. Tal medida é de vital importância para assegurar a eficácia da Lei e evitar excessos executórios por parte das instituições bancárias”, aponta o advogado.

Ele destaca ainda que a lei estabelece que o direito à renegociação extraordinária e acesso aos benefícios legais são os devedores de empréstimos contratados há, pelo menos, sete anos e que tenham sido lançados no demonstrativo financeiro do fundo como prejuízo, podendo ser repactuados mesmo os contratos em que haja confissão de dívida pelos devedores.

O FCO tem como instituição financeira o Basa (Banco da Amazônia). Procurado, o banco não quis se manifestar nem comentar a aplicação da lei no Tocantins. A instituição citou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para não fornecer o quantitativo de beneficiados nem os valores de dívidas do FCO existentes no Tocantins.

A Federação das Indústrias do Tocantins (Fieto) também não quis se manifestar sobre a lei e os impactos da medida no setor.

De forma geral, com a nova Lei, o Governo Federal espera conseguir recuperar cerca de R$ 4 bilhões de dívidas de industriários, abrangendo cerca de 30 mil devedores no segmento. O setor rural também é beneficiado com a incidência da atual legislação e expecta recuperar cerca de R$ 5,2 bilhões de reais de créditos de operações rurais em situação de débito.