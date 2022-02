Economia Setor de serviços cresce 10,9% no país em 2021, enquanto que no TO atinge uma variação de 17,7% No Tocantins, acumulado nos últimos doze meses do ano em questão, chegou a 15,3% em novembro, para 17,7% em dezembro, mantendo trajetória ascendente

O setor de serviços cresceu no Brasil 10,9% em 2021, após ter recuado 7,8% em 2020. No Tocantins, no acumulado do ano (janeiro a dezembro), registrou-se 17,7 %. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatitistica (IBGE). Já na comparação de dezembro contra novembro do ano passado, o setor cresceu 1,4% n...