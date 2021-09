Economia Setor de serviços cresce 1,1% em julho e atinge maior nível em cinco anos Entre janeiro e julho de 2021, o setor acumulou alta de 10,7%

Estimulado por restrições menores a atividades, o volume do setor de serviços no país avançou 1,1% em julho, na comparação com junho. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o desempenho, o setor de serviços está 3,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Também alcançou o pata...