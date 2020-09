Economia Sete agências tocantinenses abrem neste sábado para Auxílio Emergencial e Saque do FGTS Horário de funcionamento será das 8 às 12 horas

Sete agências bancárias da Caixa Econômica Federal no Tocantins irão abrir as portas neste sábado, 17, para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial e do saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O horário de atendimento será das 8 às 12 horas em duas agências de Palmas e duas de Gurupi, além de uma em Araguaína, uma em Paraíso do Tocantins e...