Economia Serviços não recuperam perdas da pandemia apesar de alta em setembro Setor teve de alta de 1,8% no mês, mas continua 8% abaixo do patamar pré-crise

Último setor da economia a iniciar retomada após o o fundo do poço da pandemia, os serviços apresentaram crescimento de 1,8% em setembro na comparação com o mês anterior, informou nesta quinta-feira (12) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A alta, porém, não foi suficiente para recuperar as perdas causadas pelos efeitos da Covid-19 n...