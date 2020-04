Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O serviço de certificação digital está sendo ofertado com desconto de 25% para aqueles que querem adquirir um e-CNPJ durante a pandemia da Covid-19. A medida da Fecomércio e os Sindicatos Empresariais filiados visa ajudar os empresários nesse período.

Para adquirir um certificado digital com desconto, o interessado deve entrar em contato com o órgão pelo número: (63) 9 8426 9858. Outros detalhes como valores e valores e tipos de certificados oferecidos podem ser acessados no site da Fecomércio.

A Fecomércio atua em parceria com a Certisign como autoridade de registro de emissão de certificados digitais no Tocantins. Os pontos de atendimento estão nas cidades de Palmas, Gurupi e Araguaína.