Economia Serasa muda cálculo do score e dá mais peso para contas pagas Além disso, será lançado nos próximos dias o manual oficial da Serasa de como melhorar o seu score para combater dicas falsas na internet

A Serasa está modificando o cálculo do seu score de crédito e, agora, contas pagas em dia terão mais peso que dívidas passadas. Score é uma nota de 0 a 1.000 que mede risco de crédito do consumidor a partir de um cálculo estatístico com base no comportamento financeiro de cada um. Quem tem mais dívidas, tem uma nota menor do que quem paga as contas em dia. E, com...