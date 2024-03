Economia Serasa e Desenrola Brasil têm feirão de negociação de dívidas com descontos de até 99% Além das empresas que já participam do Desenrola, o mutirão ainda conta com mais de 700 companhias e concessionárias de contas básicas, como água, luz e telefone. Ao todo, há mais de 550 milhões de ofertas

A Serasa iniciou, nesta segunda-feira (4), o MegaFeirão Limpa Nome, com descontos de até 99% em dívidas dentro do programa Desenrola Brasil. As negociações vão até 28 de março, e podem se feitas pela internet, no aplicativo ou site da Serasa ou do Desenrola. Também é possível consultar os descontos do feirão em qualquer agência dos Correios Além das empresas que já p...