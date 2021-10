A partir desta segunda-feira (18), consumidores podem permitir que a Serasa conectem contas bancárias ao seu perfil e libere informações das transações realizadas, como os pagamentos de contas básicas para que a análise de crédito fique mais precisa.

O serviço faz parte do Serasa Score, lançado em 2017, que calcula uma pontuação que as empresas podem usar no momento de conceder crédito. A pontuação, que vai de 0 a 1.000, indica para o mercado as chances de o consumidor pagar aquela conta nos próximos seis meses. Para a análise são considerados dados financeiros como os créditos contratados, histórico de dívidas, pagamento de crédito, pagamento de dívidas, tempo de crédito e consultas ao CPF. De acordo com a Serasa, o Score já foi consultado por mais de 63 milhões de brasileiros de forma gratuita.

Agora, mediante o consentimento prévio do consumidor, as movimentações feitas na conta bancária, como os pagamentos de contas básicas (como água, luz, telefone e outras transações bancárias), também podem ser consideradas para a análise da pontuação.

De acordo com Lucas Lopes, diretor da Serasa, o objetivo é dar aos consumidores maior controle sobre suas vidas financeiras e permitir que mais pessoas tenham acesso ao crédito.

"Quanto mais a gente conhece o consumidor e seus hábitos, melhor pode ficar a análise do seu Serasa Score e do seu perfil financeiro. Além de possibilitar um aumento instantâneo na pontuação, a conexão não terá impacto negativo no Score do usuário, beneficiando principalmente as pessoas que não têm acesso ou que não utilizam muito opções de crédito", afirma Lopes.

No momento, é possível autorizar o serviço apenas por meio do site do Serasa. Segundo a empresa, a funcionalidade também estará disponível no aplicativo Serasa em breve. A conexão é 100% digital e só acontece após o consentimento do usuário.

"Levamos em conta todas as camadas de segurança de forma que os dados são utilizados apenas em modo leitura e as informações podem ser adicionadas a partir da conexão da conta bancária pelo site da Serasa", explica Lopes.

A Serasa ressalta que não coleta e não solicita outras informações que permitem realizar transações com as contas bancárias e cartões, como, por exemplo, número completo do cartão de crédito associado ao código de segurança (CVV) e sua data de vencimento.