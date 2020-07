Economia "Será que o Banco Mundial já viu?", diz Maia sobre montagem de Weintraub com Homem de Ferro Na legenda da foto o ex-ministro da Educação escreveu: "Estão analisando a viabilidade do brinquedo. Evita que seu filho vire comunistinha de cabelo roxo e piercing no mamilo"

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub publicou nas redes sociais uma fotografia em que, em um quadro e em um boneco, o super-herói Homem de Ferro aparece com seu rosto. A embalagem do bonequinho e o quadro contam com o título "Ministro de Ferro". "Estão analisando a viabilidade do brinquedo. Evita que seu filho vire comunistinha de cabelo roxo e piercing no mam...