Economia Senhor do Bonfim: tradição começou há mais de 200 anos e movimenta cerca de R$ 3 milhões na economia Além de fortalecer a fé e devoção, evento impulsiona os setores de comércio, hospedagem, alimentação, transporte, artesanato e serviços religiosos em Natividade

Considerada uma das maiores manifestações religiosas do Tocantins, os festejos do Senhor do Bonfim, em Natividade, no sudeste do Tocantins, movimentam cerca de R$ 3 milhões na economia do município, segundo informou a prefeitura de Natividade. Com mais de 200 anos de tradição, o evento que teve início na terça-feira (6) e segue até este sábado (17), conta com missas, novenas, festas, caminhada penitencial, batizados e homenagens ao Senhor do Bonfim. ...