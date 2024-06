Economia Senai abre mais de 1,2 mil vagas em cursos técnicos com 720 são bolsas de estudo; Confira As oportunidades são para as unidades de Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Taquaralto e no posto avançado de Xambioá

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu vagas para cursos técnicos nas unidades de Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Taquaralto e no posto avançado de Xambioá. As inscrições começam nesta segunda-feira (10) e terão isenção de taxa. São mais de 1,2 mil vagas disponíveis, onde 720 são destinadas a bolsas de estudo. Conforme o Senai, as...