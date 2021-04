Economia Senado aprova multa para discriminação salarial contra mulheres O projeto que segue à sanção presidencial, altera a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)

O Senado aprovou nesta quarta-feira (30) um projeto que pune com multa as empresas que remunerarem mulheres com um salário inferior a homens que exerçam a mesma função. A multa proposta é de cinco vezes a diferença salarial constatada, a ser paga à funcionária lesada. O projeto segue à sanção presidencial. As informações são da Agência Brasil. O projeto alt...