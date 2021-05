Economia Semana do MEI 2021 segue com programação gratuita de oficinas e palestras até sexta-feira Tema da edição é “Uma nova visão para o futuro do seu negócio”

Segue até a próxima sexta-feira, 14, a Semana do MEI com oficinas práticas e palestras com especialistas para microempreendedores individuais e também para quem deseja abrir o próprio negócio. A iniciativa é do Sebrae e oferece uma programação totalmente online e gratuita para todo o País. Serão 45 palestrantes com orientações e dicas práticas para sair do suf...