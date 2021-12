Economia Sem reajuste, IPVA 2022 pode ser quitado em cota única com e sem desconto, além de parcelado Confira as regras e o calendário para o pagamento do imposto

Está publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, a portaria Sefaz 1057/2021 com as regras e calendário para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), referente ao exercício de 2022 - que não terá revisão no valor. O documento prevê três opções de pagamento, com a quitação do imposto em parcela única à vista, em parcela única s...