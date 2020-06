Economia Sem online e digitando: usuários relatam problemas no WhatsApp nesta sexta Também há queixas de que não é possível alterar as configurações de privacidade

Usuários do WhatsApp relataram no final da manhã desta sexta, 19, falhas no funcionamento do aplicativo. Entre os problemas estão falha no recurso que indica a última vez que a pessoa foi vista online. Também há queixas de que não é possível alterar as configurações de privacidade. Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, as que...