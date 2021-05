Economia Sem celular e internet, mais pobres não recebem auxílio do governo, diz FGV Segundo o estudo, pessoas que tentaram sem sucesso receber o auxílio emergencial em 2020 alegaram barreiras tecnológicas

O Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira (FGVcemif) fez um levantamento, ao qual o UOL teve acesso, que aponta reclamações relacionadas à exclusão digital pelas pessoas mais pobres na hora de fazer o cadastro do auxílio emergencial. As classes D e E são as que mais têm dificuldades de acesso a celular e internet de qualidade. Segund...