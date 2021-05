Economia Seis pessoas acionam a Procuradoria dizendo serem ganhadoras da Mega da Virada Supostos ganhadores ou seus advogados acionaram o Ministério Público Federal em São Paulo de forma individual, solicitando medidas cabíveis para que a Caixa identificasse o vencedor da aposta

Ao menos seis pessoas entraram com representação no MPF-SP (Ministério Público Federal em São Paulo) alegando serem os verdadeiros ganhadores ou se apresentando como advogados de supostos vencedores do prêmio perdido da Mega-Sena da Virada. Os pedidos, no entanto, foram negados e o MPF não abrirá nenhum tipo de ação. Os supostos ganhadores ou seus advogados aciona...