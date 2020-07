Seis agências bancárias da Caixa Econômica Federal no Tocantins estarão abertas neste sábado, 1º, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Em todo o País, 717 agências que atenderão das 8 às 12 horas os 7,4 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro e março.

No Tocantins, as agências que funcionarão são em Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e duas agências em Palmas, sendo uma em Taquaralto.

Conforme a instituição federal, os nascidos nos dois meses podem realizar o saque em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes, além de transferir valores para contas de outros bancos, conforme o ciclo do calendário de pagamentos.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco.