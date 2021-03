Economia Segundo Abrasel, quase 2 mil trabalhadores podem ser prejudicados com comércio fechado Entidade cobra da Prefeitura Municipal apoio para isenção de tributos e taxas por parte dos restaurantes

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Tocantins (Abrasel-TO), enviou nesta quinta-feira, 25, uma nota à imprensa informando que quase dois mil trabalhadores associados ao ramo podem ser atingidos com a pandemia. De acordo com o comunicado, se um restaurante simples, pequeno, tem seis funcionários trabalhando diretamente, e cada um desses profissionais tem um...