Economia Segunda parcela do 13º do INSS começa a ser paga; veja o que fazer com o dinheiro Os pagamentos foram antecipados por conta da crise econômica causada pela pandemia

"Não tenho como guardar, vou ter que usar o dinheiro para pagar dívidas e contas. Ainda mais agora, na pandemia, com os preços lá no alto, não vou conseguir poupar. A segunda parcela do 13º vai entrar e sair rapidinho da minha conta, assim como foi a primeira", conta o aposentado José Santana Oliveira. O aposentado é um dos cerca de 31 milhões de beneficiários que re...