Economia Secad libera consulta dos passivos retroativos aos servidores e sindicatos questionam Simed e Sintras apontam diferença entre o valor devido e o apresentado e pedem cautela aos servidores antes de adesão a acordo para receber via bancos

A Secretaria da Administração (Secad) disponibilizou na terça-feira, 19, o acesso ao sistema de consulta do relatório de valores dos passivos retroativos dos servidores, no Portal do Servidor. A ferramenta permitirá conferir um extrato detalhado com os devidos valores de progressão e data-base que podem ser consignados em bancos, mas entidades sindicais questionam v...