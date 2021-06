Economia Seca atinge o campo, e safra de grãos tem quebra de 10 milhões de toneladas As expectativas de exportações do cereal nesta safra foram reduzidas para 1 milhão de toneladas pela Conab

Em um dia em que os dados da inflação trouxeram preocupações, as notícias vindas do campo também não são animadoras. A grave crise hídrica vivida pelo país começa a refletir com mais intensidade nas lavouras, e a safra brasileira de grãos deverá registrar uma queda de 10 milhões de toneladas. Estimada em até 272 milhões em março, a produção total de grãos recua,...