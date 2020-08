Redação Jornal do Tocantins contato!jtocantins.com.br

O Sebrae Tocantins determinou que a partir desta quarta-feira, 5, até o final de agosto as agências da instituição no Estado terão os serviços de atendimento presencial suspensos. A decisão considerou a necessidade de contenção da transmissão da Covid-19 e a superlotação da estrutura do sistema de saúde nos últimos dias.

Conforme o Sebrae, os serviços de orientações gerais para os empresários continuarão disponíveis nos canais de atendimento digital. Também continuam disponíveis online cursos, e-books, palestras, seminários, consultorias e orientações de acesso ao crédito, finanças, marketing digital e empreendedorismo. Atualmente o Sebrae tem o compromisso de apoiar mais de 100 mil pequenos negócios tocantinenses.