Economia Sebrae realiza segunda edição do Capital Empreendedor em formato digital As inscrições são gratuitas para as 2h30 de evento e podem participar empresas e startups

O Ciclo Capital Empreendedor em Palmas de 2020 acontece neste terça-feira, 23, em formato digital com duração de 2h30, partir das 17 horas. Esse é o segundo ano consecutivo do evento e os interessados podem se inscrever aqui. Conforme o Sebrae, a participação é gratuita e o evento é voltado para empresas e startups com ideias inovadoras escaláveis e aplicáveis. ...