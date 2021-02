Bill Gates, fundador da Microsoft, disse em entrevista à Bloomberg nesta terça-feira (23) que pessoas devem ter mais cuidado nas operações com bitcoin.

Questionado sobre as criptomoedas, Gates disse não ser otimista com o bitcoin e afirmou que pessoas que tem menos dinheiro que Elon Musk, bilionário presidente da Tesla, devem tomar cuidado com as oscilações do ativo.

"Elon Musk tem muito dinheiro, ele é bem sofisticado. Não me preocupo se ele vai ganhar ou perder nessa", disse. "Acho que as pessoas são levadas por essas manias e podem não ter muito dinheiro para gastar".

Tesla anunciou em janeiro o investimento de US$ 1,5 bilhão em bitcoins e que pretende aceitar a criptomoeda em pagamento por seus produtos.

Bill Gates criticou a mineração de bitcoin e a dificuldade de rastreabilidade, lembrando que a produção da criptomoeda gera emissão de poluentes de combustíveis fósseis. "Existem investimos na sociedade que produzem resultados. O bitcoin usa muita energia. Acontece para promover transações anônimas. Não são transações reversíveis", explicou.

A moeda digital é criada quando computadores de alta potência competem com outras máquinas para resolver problemas matemáticos complexos, um processo que consome muita energia e que atualmente depende de combustíveis fósseis, principalmente carvão.

Pelas taxas atuais, a mineração do bitcoin usa por ano aproximadamente a mesma quantidade de energia que a Holanda consumiu em 2019, mostram os últimos dados disponíveis da Universidade de Cambridge e da Agência Internacional de Energia.

Gates disse não ser contra moedas digitais, e lembrou que sua fundação também trabalha no setor, mas que sabe quem está operando as transações.