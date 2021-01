Economia Saques do auxílio emergencial voltam a ser liberados nesta segunda (4) Retirada em dinheiro é para cidadãos que já foram beneficiados com liberação dos valores no Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal volta a liberar, a partir desta segunda-feira (4), o saque do auxílio emergencial para trabalhadores com direito ao benefício. São pagas parcelas de R$ 600 -ou R$ 300, no caso do auxílio extensão- a quem faz parte dos ciclos 5 e 6. Essa é a última etapa do pacote de medidas de transferência de renda do governo federal para ajudar a supe...