Economia Saldo de 1.653 vagas formais faz do Tocantins o segundo estado do Norte em postos criados Estado só gerou menos vaga que o Pará (8,6 mil) na região Norte; Confira desempenho dos municípios tocantinenses no mês de maio e nos últimos dose meses

Dados de maio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta-feira pelo ministério da Economia mostra o saldo de 1.653 vagas formais de trabalho no Tocantins. O dado coloca o estado como o segundo de melhor saldo na região norte do país, atrás do Pará (8.685). Atividades econômicas da construção tiveram o maior saldo do mês,...