A partir do caso da privatização da geração de energia em Goiás, o engenheiro eletricista e mestre em planejamento energético, Salatiel Pedrosa Soares Correia discute como o setor energético em economias periféricas é capturado pelo capitalismo mundial, e analisa as consequências desse processo para o desenvolvimento do estado e de um país.

O resultado está publicado no sétimo livro de Correia, que é articulista do Jornal do Tocantins desde o ano 2001, com artigos publicados quinzena ou semanalmente.

Nesta quinta-feira, 18, o autor concedeu entrevista sobre o livro, considerado um norte para estudos de casos de empresas do setor elétrico - e outros setores da economia nacional - que tiveram ou estão em vias de passar pelo processo de privatização.

Na conversa com o editor do Jornal do Tocantins, Lailton Costa, Salatiel comenta como o plano real impactou nas empresas de energia elétrica e favoreceu a captura pelo mercado internacional, principalmente sobre empresas falidas e comenta causas do apagão e da carestia de tarifas além da razão mais básica, que é a falta de água.