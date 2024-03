Economia Salários voltam a aumentar participação no PIB, e lucro das empresas cai Arrecadação do IRPJ cedeu 9% em 2023; alta da renda deve diminuir pobreza, mas pode não se sustentar

Além do efeito de gastos públicos bilionários em 2022 e 2023, o salto real de 11,7% na massa de rendimentos do trabalho no ano passado, o maior desde o Plano Real, teve relação com a queda da participação dos lucros das empresas no PIB (Produto Interno Bruto) e do aumento do peso dos salários na economia. Dados da Receita Federal mostram que a ...