Economia Salário mínimo pode ser de R$ 1.502 no ano que vem; veja projeto Reajuste foi proposto pelo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, publicado pelo Congresso Nacional

O governo federal prevê aumento do salário mínimo de R$ 1.502 com aumento nominal de 6,39% em 2025. O reajuste foi proposto pelo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, publicado pelo Congresso Nacional. De acordo com o site Agência Brasil, o aumento do salário mínimo foi confirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em ent...