Economia Salário mínimo deveria ser de R$ 5.304, calcula Dieese Cesta básica custa, em média, R$ 564 em Goiânia. Alimentos sobem 24,67% no ano

O salário mínimo necessário para a população arcar adequadamente com os custos mensais seria de R$ 5.304, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O cálculo foi feito com base no custo das cestas básicas, que variam de R$ 454 a R$ 631 nas capitais. Houve aumento dos preços em todas as 17 unidades da Federação pesquisadas. Os dados ...