Economia Saiba se vale a pena antecipar o saque-aniversário do FGTS Para quem escolheu essa modalidade, alguns bancos do país possibilitam a antecipação de até cinco saques de uma só vez

Desde 2019, os trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que permite uma retirada anual dos valores das contas do fundo. Para quem escolheu essa modalidade, alguns bancos do país possibilitam a antecipação de até cinco saques de uma só vez. Apesar da facilidade, a educadora financeira Cintia Senna faz u...