Economia Saiba quais taxas adicionais podem ser cobradas no Voa Brasil Aposentado pode ter que pagar a mais por malas extras, escolha de assentos e viagem com pets

As companhias aéreas e os aeroportos têm autorização para cobrar valores extras por serviços adicionais dos aposentados que comprarem passagens pelo Voa Brasil, programa lançado na última quarta-feira (24). A única taxa obrigatória é a de embarque, cujo valor varia por aeroporto. Nesta primeira fase, aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro...