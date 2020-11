Economia Saiba como sacar o FGTS emergencial de R$ 1.045 após fim do prazo Segundo a Caixa Econômica, cerca de R$ 7,9 bilhões que foram creditados nas contas poupanças sociais digitais e não foram movimentados retornarão ao Fundo com os valores devidamente corrigidos

Trabalhadores que não fizeram o saque emergencial de até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) terão os valores revertidos às suas contas vinculadas a partir desta segunda-feira (30), diz a Caixa. Segundo o banco, cerca de R$ 7,9 bilhões que foram creditados nas contas poupanças sociais digitais e não foram movimentados retornarão ao Fundo com os...