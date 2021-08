Economia Repasse de verbas para Minha Casa Minha Vida reduz 45% em 2020 No ano passado, foram R$ 2,5 bilhões repassados ao programa, R$2,1 bilhões a menos do que 2019, segundo o relatório produzido pela Secap

O subsídio do Governo Federal para o programa Minha Casa Minha Vida reduziu 45% em 2020, na comparação com 2019. No ano passado, foram R$ 2,5 bilhões repassados ao programa, R$2,1 bilhões a menos do que 2019, segundo o relatório produzido pela Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria), do Ministério da Economia. De acordo com a secretaria, a redu...