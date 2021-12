Economia Rendimento médio domiciliar per capita de 2020 no Tocantins era de R$1.019 Síntese dos Indicadores Sociais aponta queda de 2,5% no comparativo com ano de 2019 (R$1.045)

Dados preliminares da Síntese dos Indicadores Sociais (SIS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) que traz uma análise das condições de vida da população brasileira, destaca que o rendimento médio domiciliar per capita no ano passado no Tocantins era de R$1.019. O levantamento é dividido em diferentes categorias: Padrão de vida e distribuição d...