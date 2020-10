Economia Renda Cidadã pode cortar 3 milhões de famílias para caber no Orçamento A estimativa do governo era de que a proposta pudesse chegar a 20 milhões de famílias

A dificuldade para encaixar o Renda Cidadã no Orçamento fez as discussões sobre o programa considerarem a possibilidade de diminuição na estimativa de pessoas a serem atendidas. O programa deve suceder o Bolsa Família. Líderes do governo no Congresso discutiam há menos de um mês uma proposta que chegaria a 6 milhões de famílias a mais do que aquelas atendidas pelo p...