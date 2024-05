Economia Relator propõe taxar em 20% compras internacionais de até US$ 50 em novo parecer Acordo sobre alíquota foi discutido por Arthur Lira, Lula e líderes da Casa

O deputado federal Atila Lira (PP-PI) apresentou novo relatório para o projeto do Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação) com uma proposta de taxar em 20% as compras internacionais de até US$ 50. Hoje, esses produtos são isentos da cobrança. A partir de US$ 50,01 até US$ 3.000, a taxação será de 60%. Em seu primeiro relatório, apresentado no começo do mês...