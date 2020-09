Economia Relator estima que Renda Cidadã deve ficar entre R$ 200 e R$ 300 Márcio Bittar ainda defendeu o uso da verba de precatórios para custear o Renda Cidadã; segundo ele, não representa um “calote”

Relator das PECs do pacto federativo e emergencial, o senador Márcio Bittar (MDB-AC) disse nesta terça-feira (29) que o valor mensal do benefício do novo programa social Renda Cidadã deve ficar acima de R$ 200 e abaixo de R$ 300. “Quando a gente não coloca o número para o valor do benefício é porque seria leviano. Estamos propondo isso, mas e se o Cong...