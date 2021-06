Economia Relator admite estratégia para evitar eventual veto de Bolsonaro a jabutis na MP da Eletrobras Para tentar aprovar texto na Câmara, Elmar Nascimento retirou indenização ao Piauí e abertura do mercado livre de energia

Relator da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras admitiu nesta segunda-feira (21) que a inclusão da previsão de contratação futura de usinas térmicas no mesmo parágrafo que trata do ponto central da desestatização foi "mais ou menos" uma estratégia para evitar um eventual veto do presidente Jair Bolsonaro. O parágrafo tem mais de 650...