Economia Relator abre mão de R$ 10 bi em emendas do Orçamento

A articulação política do governo conseguiu que o relator do Orçamento, senador Márcio Bittar (MDB-AC), se comprometesse a reduzir em R$ 10 bilhões as emendas que estão sob seu controle, mas a medida ainda é considerada insuficiente pela equipe econômica. Na semana passada, o Congresso aprovou a proposta de Orçamento de 2021 com uma previsão de despesas obriga...