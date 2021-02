Economia Regras do auxílio emergencial podem congelar salários de servidores por 3 anos Medida é analisada nas conversas entre Executivo e Congresso como forma de compensar impacto do programa nas contas públicas

A concessão de um auxílio emergencial com regras amplas poderia levar a um congelamento dos salários no serviço público federal por três anos para compensar o impacto do programa nas contas públicas. Apesar de ainda não estar fechada, a alternativa é comentada nas conversas entre Executivo e Congresso -conforme pessoas com conhecimento do assunto relataram à repo...