Economia Reforma tributária pode antecipar pagamento de imposto de transmissão na venda de imóveis Haverá alteração no nome do tributo e no seu fato gerador. Ou seja, as situações em que ele passa a ser devido, questão que é alvo de controvérsias no Judiciário

O segundo projeto de regulamentação da reforma tributária vai atualizar as regras relativas ao ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal. Algumas dessas mudanças podem ter sua constitucionalidade questionada. Haverá alteração no nome do tributo e no seu fato gerador. Ou seja, as situações em que...