Economia Reforma tributária de Guedes será praticamente toda alterada, afirma relator Celso Sabino teve reunião nesta sexta-feira (9) com o ministro Paulo Guedes e disse que já conversou sobre o assunto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

O relator do projeto de lei apresentado pelo governo para reformar o Imposto de Renda, deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), afirma que pretende fazer uma mudança substancial no texto e que o conteúdo será "praticamente todo" alterado. Sabino teve reunião nesta sexta-feira (9) com o ministro Paulo Guedes (Economia) e disse que já conversou sobre o assunto com o ...