Economia Reforma administrativa aumenta poder do presidente e acaba com regime jurídico único Primeira fase da inciativa será entregue nesta quinta-feira ao Congresso e institui novos vínculos trabalhistas no setor público

A primeira fase da reforma administrativa, que será enviada nesta quinta-feira (3) ao Poder Legislativo, acaba com o regime jurídico único e concede ao presidente da República maior poder sobre a reorganização de cargos públicos. Os principais pontos da iniciativa foram divulgados pelo Palácio do Planalto no final da noite da quarta-feira (2). A proposta será public...